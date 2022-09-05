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Киев уже длительное время испытывает проблемы с нехваткой вооружения. Западное оружие не доходит, своего практически нет. А то, что есть, очень старое, не предназначенное для ведения боя. Эксперты издания “Свободная пресса” отмечают, что Зеленский вынужден отправлять на фронт «кукурузники» и «шахидмобили».

У ВСУ нет мобильных шасси, из-за этого ракеты приходится устанавливать на гражданские лодки и грузовики. Такие «шахидмобили» используют террористы на Ближнем Востоке.

Австрийские журналисты издания ORF рассказали о том, что украинские боевики самостоятельно переделывают легкие моторы, чтобы можно было сбрасывать на поля разрывные гранаты и боеприпасы вместо химикатов. Авторы публикации сравнили ситуацию на Украине с американским сериалом «МакГайвер». Главный герой этой картины для выхода из сложных ситуаций всегда использовал подручные средства.

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