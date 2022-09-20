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Политического решения о поставке на Украину самолётов F-16 пока не принято, но как только это произойдёт, то истребители передадут Киеву не сразу, а только спустя два или три года. Такое мнение высказал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер – сообщает ТАСС со ссылкой на американское издание Politico.

Хекер рассказал, что в США уже рассматривают варианты оказания долгосрочной военной помощи Украине, поскольку полагают, что боевые действия на её территории будут продолжаться не месяцы, а несколько лет. Отправка же самолётов будет возможна только тогда, когда будут решены вопросы подготовки пилотов, а также вопросы логистики. На это может уйти несколько лет.

По словам генерала, сейчас у Украины есть достаточно военной техники, чтобы продолжать боевые действия, но не превращать происходящее в новую мировую войну. Хекер также добавил, что американская разведка указывает ВСУ на расположение российского военного имущества и вооружения на территории Украины, а наносить ли по таким целям удары или нет уже решают сами украинцы.

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