Попытку наступления, в которой ВСУ активно задействовали бронетанковую технику, пресекли российские ударные вертолеты Ми-35. Портал «Русская весна» опубликовал видеозаписи боевой работы этих винтокрылых машин.

Помимо этого, были обнаружены опорные пункты боевиков, которые также уничтожены ударами с вертолетов Ми-35. Они заходят на цели с малой высоты, что практически полностью исключает поражение машин украинскими средствами противовоздушной обороны.

Вертолеты выпустили несколько ракет, что позволило успешно поразить технику и живую силу противника, уничтожить его позиции. Таким образом они предотвратили прорыв обороны ВС РФ, не дали националистическим формированиям установить контроль над новыми территориями.