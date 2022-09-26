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Ночная атака ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» позволила уничтожить целую колонну боевой техники ВСУ, пересекающую мост под прикрытием темноты. Издание «Известия» представило видеозапись этого удара.

На кадрах один из пилотов рассказал, что ночное время идеально подходит для атак на украинские позиции и скопления техники. Оно требует использования тепловизионного оборудования и очков ночного видения, что несколько осложняет задачу, но зато в темноте националистические формирования почти постоянно оказываются неготовыми к нападению.

Атака в ночь на 26 сентября осуществлялась с максимально возможной дистанции, что позволило исключить ответные удары противника. Российские экипажи использовали управляемые ракеты «Вихрь» и благополучно вернулись на базу после уничтожения техники ВСУ. Прикрытие для них обеспечивали вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-24.

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