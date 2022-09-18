Исследовательская группа ученых-экологов Университета Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) разработала замкнутый процесс для устранения риска, связанного со сточными водами завода по производству фосфорной кислоты. Об этом сообщает сайт ChemEurope. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Новый технологический процесс, разработанный учеными Университета Бен-Гуриона, превращает экологически токсичные промышленные стоки в чистую воду с одновременным извлечением ценного химического сырья. Исследование было поддержано грантом Министерства науки и технологий Израиля.

Ведущим исследователем выступил Лиор Монат, аспирант лаборатории доктора Одеда Нира, который осуществлял общее руководство этим проектом в Институте исследования воды (подразделения Института исследования пустынь в кампусе Сде-Бокер Университета Бен-Гуриона). Отчет об исследовании удостоился публикации в престижном научном журнале, издаваемом ACS (Американским химическим обществом).

Фосфорная кислота является основным ингредиентом промышленных удобрений, широко распространенной во всем мире. При ее производстве образуется много промышленных сточных вод, которые невозможно эффективно очистить из-за низкого pH и высокого потенциала осаждения.

«На сегодняшний день такие сточные воды, как правило, хранятся в прудах-испарителях. Однако те подвержены прорывам, утечкам и затоплению. Всего несколько лет назад в Израиле произошла экологическая катастрофа, когда миллионы кубометров этих кислых сточных вод были смыты в ручей», – объясняет д-р Одед Нир.

Традиционные процессы очистки сталкиваются с трудностями, связанными с кислотностью, соленостью и жесткостью сточных вод. Теперь израильские исследователи разработали альтернативный трехэтапный процесс очистки сточных вод от фосфорной кислоты, состоящий из селективного электродиализа, обратного осмоса и нейтрализации.

Ученые оценили свой новый метод синтетической переработки сточных вод – пока что в лаборатории – и получили положительные результаты. Процесс успешно извлекал чистую воду и фосфаты, уменьшая объем сточных вод на 90%. Он также не образовывал каких-либо заметных минеральных отложений, которые могли бы испортить мембраны.

Кроме того, потребность в энергии для процесса также была достаточно низкой, и поэтому представляется, что новый метод будет экологичным и технико-экономически жизнеспособным.

«Этот техпроцесс – очень многообещающий, и мы призываем участников отрасли изучить его потенциал и применимость на своих заводах», – отмечает д-р Рой Бернштейн, один из ведущих исследователей.

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