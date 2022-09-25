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На портале MedicalXpress были опубликованы труды американских исследователей из Мичиганского государственного университета. Они изучили поведение асексуальных людей во время отношений со второй половиной.

Так, ученые отмечают, что даже отсутствие сексуального влечение к партнеру или вовсе неприязнь физической близости не мешает таким людям строить крепкие связи.

Доцент кафедры психологии Мичиганского государственного университета Уильям Чопик отмечает, что асексуалы вполне способны формировать романтические отношения, схожие с обычными, несмотря на отсутствие тяги к сексу и физического влечения к своему партнеру.

В журнале  Frontiers in Psycholog была напечатана научная работа ученых, являющаяся одним из самых крупных исследований в отношении асексуальных людей. Было задействовано 485 человек, состоящих в романтических отношениях и считающих себя асексуалами.

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