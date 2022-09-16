ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов 15 сентября отправился на съемки ток-шоу «Говорите правду» на телеканале «Крым 24». На программу его пригласил советник руководителя Республики Крым Олег Крючков. Это обстоятельство спасло чиновнику жизнь.

16 сентября украинские ВС нанесли удары по зданию администрации Херсонской области. Одна из ракет РСЗО HIMARS угодила именно в кабинет Стремоусова, однако он в этот самый момент находился на съемках эфира телепрограммы.

Крючков рассказал, что даже не предполагал, что приглашение замглавы администрации херсонского региона на программу спасет его жизнь. Он также отметил, что иногда в ходе боевых действий случаются удивительные истории.

Напомним, что в результате атаки Киева на Херсон три человека погибли, еще 13 получили ранения.

Вам может понравиться

“РВ” сообщила об очередном кровавом провале ВСУ в ходе авантюрного штурма Песок под Донецком

Очередная авантюрная контратака ВСУ на поселок Пески завершилась провалом, рассказал портал «Русская весна». Киев бросил на этот населенный пункт целый штурмовой батальон, но бойцы Народной милиции ДНР сумели отразить атаку

Политолог Ордуханян: Россия и ОДКБ не станут вмешиваться в конфликт Азербайджана и Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с момента завершения 44-дневной войны в 2020 году даже не попытался наладить союзнические связи с Россией. Поэтому ни она, ни другие страны ОДКБ не станут вмешиваться

ВС России ударили по боевикам ВСУ иранским дроном Shahed-136

Боевики ВСУ выложили в Сеть фотографии обломков иранского беспилотного аппарата Shahed-136. Они заявляют, что именно этот дрон-камикадзе использовался для удара по позициям националистов в Никопольском районе Днепропетровской области. Военные корреспонденты