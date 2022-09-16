Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов 15 сентября отправился на съемки ток-шоу «Говорите правду» на телеканале «Крым 24». На программу его пригласил советник руководителя Республики Крым Олег Крючков. Это обстоятельство спасло чиновнику жизнь.

16 сентября украинские ВС нанесли удары по зданию администрации Херсонской области. Одна из ракет РСЗО HIMARS угодила именно в кабинет Стремоусова, однако он в этот самый момент находился на съемках эфира телепрограммы.

Крючков рассказал, что даже не предполагал, что приглашение замглавы администрации херсонского региона на программу спасет его жизнь. Он также отметил, что иногда в ходе боевых действий случаются удивительные истории.

Напомним, что в результате атаки Киева на Херсон три человека погибли, еще 13 получили ранения.