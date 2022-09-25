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Издание «Царьград» со ссылкой на телеграм-канал Channel No. 6 рассказало о возможном ядерном конфликте и о том, как Россия будет отвечать на возможный удар со стороны США и НАТО.

Авторы напомнили, что «ядерный чемоданчик» с «красной кнопкой» на самом деле существует. Поэтому при обычном сценарии Верховный главнокомандующий просто отдаст приказ об ответной атаке нажатием этой самой «кнопки». Однако один из сценариев предусматривает вариант, при котором владелец «ядерного чемоданчика» по независящим от себя причинам не может отдать соответствующий приказ. В этой ситуации в игру вступает «Мертвая рука». Так на Западе называют систему «Периметр».

Она включает в себя огромное количество датчиков, которые постоянно следят за радиационным фоном. Как только он изменяется в сторону повышения, «Периметр» пытается выйти на связь с Генеральным штабом ВС РФ, владельцем ядерного чемоданчика и бункерами командования.

Если никто не отвечает, система берет управление ядерными ракетами на себя. Она осуществляет запуск по заранее определенным целям, тем самым нанося удар возмездия. При этом активируются все крылатые и баллистические ракеты наземного и морского базирования.

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