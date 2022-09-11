Соединенные Штаты все еще размышляют, отправлять ли на Украину дальнобойные ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS. Но вероятность того, что Киев все же получит эти боезаряды, является весьма высокой. Поэтому Россия разрабатывает эффективные меры противодействия данному вооружению.

Издание «Известия» пишет, что украинским боевикам не терпится атаковать территорию РФ дальнобойными ракетами. При поддержке Вашингтона Киев уже несколько раз пытался обстреливать приграничные города, но с боезарядами ATACMS его возможности существенно вырастут.

Именно поэтому Россия подготовила к отражению подобных ударов современные средства, способный установить полный радиолокационный контроль. Это зенитно-ракетные системы С-350 «Витязь», С-400 «Триумф», С-500 «Прометей», последние модификации ЗКР «Бук» и «Панцирь». Все эти комплексы смогут обеспечить надежную защиту от атак противника.

Кроме того, в распоряжении ВС РФ имеются ракетные комплексы «Искандер», высокоточные боезаряды «Калибр», гиперзвуковое оружие, которое способно дать достойный ответ НАТО и Киеву.