Компания «Кронштадт» приступила к полетным испытаниям тяжелого беспилотного аппарата «Сириус», который представляет собой модификацию «Ориона» с двумя двигателями. Этот БПЛА оснастят как неуправляемыми бомбами, так как высокоточными ракетами, рассказали представители оборонно-промышленного комплекса.

Военные уже изъявили желание получить данные аппараты к следующему году. Однако многое будет зависеть от результатов испытаний. Сейчас беспилотники уже продемонстрировали соответствие заявленным характеристикам в полетах с различными видами вооружений. Также их успешно протестировали на взаимодействие с наземными комплексами управления и пилотируемыми истребителями.

«Сириус» способен осуществлять полеты на высоте до 7 километров и развивать скорость до 180 километров в час. Также он может нести полезную нагрузку до 450 кг, из которых 300 килограмм – на внешней подвеске.