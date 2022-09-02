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Портал Avia.Pro со ссылкой на издание «Oryxspioenkop» привел неофициальную статистику, призванную продемонстрировать эффективность турецких беспилотных аппаратов Bayraktar TB2 за все время их существования. Сообщается, что эти ударно-разведывательные дроны уже уничтожили более 855 целей.

Выяснилось, что больше всего от турецких БПЛА страдают разнообразные транспортные средства – пикапы, бронеавтомобили, военные грузовики. Дроны уничтожили уже 420 единиц такой техники.

На втором месте оказались реактивные системы залпового огня и ракетные пусковые установки, которые попали под удары беспилотника 280 раз. Также БПЛА уничтожили 120 танков, пять или более вертолетов и целых три истребителя.

Эксперты отмечают, что статистика эта неофициальная и затрагивает весь период с момента вылета первого турецкого БПЛА. В любом случае можно говорить о достаточно высокой эффективности дронов, что подтверждается и высоким спросом на них.

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