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Российские ВС в ходе спецоперации на Украине постоянно наступают и не выпускают из рук инициативу. Из-за этого украинские ВС все время находятся на шаг позади. Они вынуждены перебрасывать силы с одного участка на другой, чтобы компенсировать этот разрыв, но армия РФ в это время наносит удары по ослабленным участкам, рассказал бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«Противник вынужден срочно перебрасывать войска туда, где у нас идет наступление, снимать с других участков фронта, везти: где-то не успевать, где-то ошибаться. В этот момент мы можем нанести удар в другой точке фронта. Мы — дирижеры нашей победы», – заявил политик.

Он также напомнил о контрнаступлении ВСУ на Херсон и отметил, что это способ Киева перехватить инициативу. Допускать подобного ни в коем случае нельзя. Лучше всего сейчас начать масштабное наступление, которое вынудит командование ВСУ строить контратакующие планы и уйти в глухую защиту.

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