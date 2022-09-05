Тяжёлых военных транспортников Ил-76МД-90А становится всё больше. Издание avia.pro сообщает, что третий построенный в этом году самолёт начал проходить испытания. Он уже выполнил первый полёт. Всего же за последние годы ВКС РФ пополнили больше десятка таких воздушных судов.

Ил-76МД-90А представляет собой глубокую модернизацию транспортника Ил-76МД. У новой модели – новый двигатель. Теперь у него тяга 14,5 тонн вместо 12-ти у более ранней версии. Грузоподъёмность самолёта подняли до 60 тонн, а дальность доставки грузов или десанта до 5 тысяч километров. Кроме этого, воздушное судно получило обновлённые крыло и кабину, а стрелочные приборы заменили на ЖК-дисплеи.

Издание отмечает, что из трёх самолётов, которые собрали в этом году, один уже передан военным, ещё два проходят испытания. Все они изготовлены в Ульяновске. Самолёты производятся на местном авиазаводе в рамках контракта с Минобороны на 39 единиц техники. С оборонным ведомством завод подписал документ ещё в 2012 году. В 2019 году на заводе в Ульяновске запустили новую поточную линию. Два первых самолёта Ил-76МД-90А, изготовленные на ней, передали в ВКС РФ в 2021 году.