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Офис президента Украины Зеленского разработал ряд требований по гарантиям безопасности для страны. В этом документе говорится, что ответственность за сохранение суверенитета государства, а также его защита от любых вмешательств в военной, экономической, политической и прочих сферах лежит на Североатлантическом альянсе.

Пользователи Сети раскритиковали такие пожелания украинского лидера, а также отметили, что Украина вообще ничего не делает для удовлетворения собственных интересов, так как постоянно что-то клянчит у Запада.

«Киев реально сейчас стал мало того, что террористическим формированием, так ещё и жутким попрошайкой! Нацистам придется научиться самим отвечать за свои поступки!» — написал один из комментаторов.

Другой добавил, что фашистское государство не имеет никакого морального права требовать для себя гарантий. Мало того, ни одна страна мира с адекватными лидерами не пойдет на удовлетворение требований Киева.

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