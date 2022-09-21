Выступление Владимира Путина изменит ход истории, считает политолог Николай Севостьянов. Он рассказал изданию «Блокнот», что президент России четко дал понять Западу, что точка невозврата в противостоянии окончательно пройдена.

Российский лидер говорил не только о мобилизации, хотя и она является одной из мер, направленных на защиту границ РФ, ее суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, он заявил, что Запад слишком уж часть стал упоминать о возможном ядерном ударе по РФ.

«Тем, кто позволяет себе такие выражения по отношению к России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам – и более современными, чем у стран НАТО», – заявил Путин.

Также он отметил, что как только Россия столкнется с угрозами своим суверенитету, она безо всяких сомнений задействует имеющиеся в ее распоряжении средства поражения.