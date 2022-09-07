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Британская The Times опубликовала рассказал украинского сержанта по имени Александр о слабо подготовленном и безумном контрнаступлении ВСУ на Херсон. Военнослужащий отметил, что командование толком не представляло, что ожидает боевиков на этом направлении.

По словам бойца, его отправили в разведку к одному из населенных пунктов, в которых якобы не было российских ВС. Вылазка оказалась такой же «адской авантюрой», как и все контрнаступление целиком.

Военнослужащий сумел добраться до села, однако там он попал под ураганный огонь российского пулеметчика. Боевику удалось отделаться только одним пулевым ранением в плечо, благодаря чему он все сумел вернуться обратно и рассказать свою историю. Спасло его то, что населенный пункт находился на горе – сержант кубарем скатился вниз и исчез из поля зрения российских военных.

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