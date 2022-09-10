Житель Великобритании, весивший 126 килограмм, в один прекрасный день не смог надеть на себя костюм и принял решение полностью изменить образ жизни. В результате он сбросил 31 килограмм, однако произошло это совсем не из-за изнуряющих диет.

35-летний житель Эссекса Джо Томпсон сперва взялся считать калории, стремясь избавиться от лишних килограммов самостоятельно. Однако это лишь привело к ухудшению состояния и депрессии. Тогда Томпсон по совету друга воспользовался программой для желающих похудеть.

Она принесла великолепные результаты. Британец вернулся к своим обычным пищевым привычкам и продолжал употреблять сладости и макаронные изделия. При этом он сбросил 31 килограмм.

По словам Томпсона, ему подобрали индивидуальный режим питания, мужчина стал больше гулять, постоянно увеличивая продолжительность прогулок. Кроме того, он перестал храпеть и в целом чувствует себя просто отлично.