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Принимая участие в конфликте на Украине даже в качестве посредника НАТО может столкнуться с «идеальным штормом». Виноваты в этом Соединенные Штаты, втянувшие Альянс в опосредствованное противостояние с Россией, пишет американское издание The Hill.

Автор публикации Уильям Молони отметил, что Вашингтон ничему не научили конфликты в Афганистане и Ираке. Сейчас он влез в новый жесткий кризис, который продлится неизвестно сколько. Мало того, у США нет ни стратегии безболезненного выхода из конфликта, ни каких-либо адекватных и полезных для страны целей, приводит слова колумниста РИА Новости.

Несмотря на это, Вашингтон продолжает выделять на помощь Киев сотни миллиардов долларов, что и приведет к «идеальном шторму». Совсем скоро по США ударит целый ряд факторов в области политики и экономики, на международной арене. Между тем, главный потенциальный противник – Китай, – продолжает успешно наращивать и военную, и экономическую мощь.

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