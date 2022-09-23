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В Сети появилась новая видеозапись с испытаний американской авиабомбы GBU-31 JDAM, которую конструкторы оснастили принципиально новой головкой самонаведения. Она способна находить цель в любую погоду и обеспечивать гарантированное попадание по ней.

На видео боезаряд атакует движущееся в Мексиканском заливе судно. Он точно попадает по нему, что приводит к полному уничтожению плавсредства. Оно просто развалилось на две части, после чего затонуло.

Издание The Drive со ссылкой на экспертов исследовательской лаборатории американских ВВС сообщили, что такой эффект был достигнут благодаря хвостовому комплекту JDAM и уже упомянутой головки самонаведения, функционирующей в радиолокационном либо инфракрасном режиме. Все это превратило бомбу в противокорабельный боеприпас, способный обнаружить цель в любых погодных условиях.

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