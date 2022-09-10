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Британские ученые разработали принципиально новую рентгеновскую систему для аэропортов, функционирующую за счет встроенной нейросети. Благодаря этому достигается 100-процентная точность результатов, рассказал таблоид Daily Mail.

Нейросеть осуществляет анализ даже самых незначительных изменений при прохождении рентгеновских лучей, что позволяет обнаруживать абсолютно любые предметы. В ходе испытаний система легко нашла взрывчатые вещества.

Кроме того, она может находить наркотики и идентифицировать диких зверей, которых пытаются спрятать от таможенных служб.

Изначально нейросеть обучили распознавать разные предметы, поэтому сейчас она действует безошибочно, отмечают авторы публикации.

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