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Американская армия сейчас не способна одолеть ни Китай, ни Россию, уверен обозреватель РИА Новости Андрей Коц. Он пояснил, что страны НАТО, давно забывшие о серьезных сухопутных столкновениях, сделали ставку на развитие авиации и флота.

Однако происходящие на Украине события ясно демонстрируют, что для победы над серьезным соперником необходимо достигать успехов и на земле, а не только в небе или на море. Вот тут-то и всплывает проблема Сухопутных сил США.

Обозреватель рассказал, что Вашингтон много лет вкладывал средства в создание новых истребителей и бомбардировщиков, разработку и строительство эсминцев нового поколения, которые в итоге оказались ненужными. Сухопутные же войска всегда оставались на правах «бедных родственников». В их развитие вкладывались те деньги, которые оставались от грандиозных проектов. Причем оставалось их чрезвычайно мало.

Сейчас США уже понимают, что важнейшими на поле боя могут оказаться не авиация с флотом, а спецназ и артиллерийские войска. Поэтому они резко сменили политику выделения средств. Но достичь всех целей по развитию Сухопутных сил они смогут не раньше, чем через 7 лет. К этому моменту и Китай, и Россия уже успеют выработать новую стратегию противостояния Североатлантическому альянсу, поэтому Вашингтону вновь придется подстраиваться под изменившиеся реалии.

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