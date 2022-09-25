В своем интервью изданию Hello Роза Сябитова, ведущая популярного шоу «Давай поженимся», поделилась секретом, где можно познакомиться с состоятельным женихом. Однако она подчеркнула, что прежде, чем начать поиски, девушка должна определиться зачем ей нужен богатый спутник жизни.

По ее мнению, встретить богатых мужчин можно на закрытых элитных вечеринках, гольф и яхт клубах. Нужно искать в тех местах, где состоятельные джентльмены предпочитают проводить свое свободное время. А если девушка хочет найти простого парня, то стоит посещать культурные мероприятия иного уровня.

Сябитова подвергла критике различные приложения и сайты знакомств. По ее мнению, на подобных интернет-ресурсах проводят время люди, которые очень легкомысленно относятся к отношениям. Она считает, что встретить достойного партнера в реальной жизни вероятнее, нежели в Интернете. Но все равно, Роза рекомендует при любых знакомствах всегда проявлять осторожность.