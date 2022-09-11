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Издание «Известия» показало видео от Минобороны РФ, на котором российские штурмовики Су-25 громят технику противника. Самолеты оказали достойную поддержку изюмско-балаклейской группировке, которая продолжает боевые действия.

Су-25 совершили результативный боевой вылет, поразив объекты военной инфраструктуры врага и бронетехнику. В Минобороны рассказали, что штурмовики летели на предельно малых высотах, чтобы избежать атаки украинских ПВО и наносили ракетные удары парами для максимально эффективного поражения целей.

В военном ведомстве также объяснили, что после вылета пилоты уводят самолеты на аэродром, где осуществляется полный комплекс работ по обслуживанию штурмовиков и их подготовке к выполнению новых боевых задач.

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