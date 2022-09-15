Ранним утром 15 сентября ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк с использованием крупнокалиберных артиллерийских орудий. В СЦКК заявили о трех 155-миллиметровых снарядах, выпущенных по столице ДНР в 7:10 с Орловского направления.

Напомним, что в распоряжении Киева имеется собственная разработка – колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана», которая использует именно снаряды натовского 155-мм калибра. Кроме того, эти боезаряды применяются в американских легких полевых гаубицах M777.

Если «Богдана» существует всего в одном экземпляре, то американских пушек у Киева еще достаточно много. Именно это оружие бьет по мирным городам, провоцируя гибель гражданского населения.