Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ранним утром 15 сентября ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк с использованием крупнокалиберных артиллерийских орудий. В СЦКК заявили о трех 155-миллиметровых снарядах, выпущенных по столице ДНР в 7:10 с Орловского направления.

Напомним, что в распоряжении Киева имеется собственная разработка – колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана», которая использует именно снаряды натовского 155-мм калибра. Кроме того, эти боезаряды применяются в американских легких полевых гаубицах M777.

Если «Богдана» существует всего в одном экземпляре, то американских пушек у Киева еще достаточно много. Именно это оружие бьет по мирным городам, провоцируя гибель гражданского населения.

Вам может понравиться

Военкор Коц рассказал, что после удара по Кривому Рогу разбушевавшаяся река Ингулец снесла переправу ВСУ

Стремительно поднимающаяся вода смела понтонную переправу ВСУ на реке Ингулец, рассказал военный корреспондент Александр Коц. Он напомнил, что произошло это после ракетного удара по гидротехническому объекту в Кривом Роге. Военкор

Сенаторы США предпринимают еще одну попытку признать РФ “спонсором терроризма”

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США Линдси Грэм и Рич Блюменталь снова внесли законопроект о признании России «спонсором терроризма». Портал «Военное обозрение» напоминает, что данное предложение поступает уже второй

Поддубный: 65-я бригада ВСУ разгромлена при попытки нового “контрнаступления” на Херсонском направлении

Российские ВС уничтожили танк 65-й бригады украинской армии, которая постоянно дислоцируется во Львове, но попыталась устроить новое «контрнаступление» в Херсонской области. Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что ВСУ все еще