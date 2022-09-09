Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ходе наступления на Херсонском направлении ВСУ потеряли все танки, полученные от Польши, рассказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он также рассказал, что боевые машины весьма активно использовались Киевом для контратак, но российские ВС, защищавшие Херсон и другие населенные пункты области, сумели справиться с противником и ликвидировать его бронетехнику.

По словам Стремоусова, ВСУ задействовали на Херсонском направлении не только польские танки. Кроме того, в их распоряжении имеются немецкие боевые машины Leopard 2A4, которые активно применялись в районе Андреевского плацдарма, разгромленного российскими войсками, и голландские бронетранспортеры.

Напомним, что Киев остановил контрнаступление на Херсон, однако сейчас ожесточенные боевые действия ведутся в районе Купянска Харьковской области.

Вам может понравиться

Военный эксперт Рожин сравнил события в Балаклее с сирийской Пальмирой в 2016 году

Военный эксперт Борис Рожин рассказал о ситуации в Харьковской области. Он отметил, что украинским войскам удалось установить контроль над частью Балаклеи, которая включает в себя и здание городской администрации. Однако

СП: Тайна битвы за Балаклею переводит ВКС РФ в особый режим

Обозреватель портала «Свободная пресса» рассказал об одной из тайн битвы за Балаклею в Харьковской области. Именно в этом городе располагается месторождение украинской компании «Нафтогаз», которое российские ВС до поры, до

Испания отправила на Украину уже пятый самолет с боеприпасами для крупнокалиберной артиллерии

6 сентября Испания отправила на Украину крупнокалиберные боеприпасы, причем в Киев из Мадрида отправился уже пятый полностью загруженный транспортный самолет T-23. Он взлетел с базы Торрехон-де-Ардос, расположенной в непосредственной близости
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 сентября – облачно с прояснениями, до 13 °C | город Мытищи: погода, 9 сентября – небольшая облачность, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 сентября – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 сентября – небольшая облачность, до 19 °C | Королев: погода, 9 сентября – облачно с прояснениями, до 19 °C | Подольск: погода, 9 сентября – ясно, до 12 °C | Армавир: погода, 9 сентября – ясно, до 22 °C |