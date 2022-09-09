В ходе наступления на Херсонском направлении ВСУ потеряли все танки, полученные от Польши, рассказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он также рассказал, что боевые машины весьма активно использовались Киевом для контратак, но российские ВС, защищавшие Херсон и другие населенные пункты области, сумели справиться с противником и ликвидировать его бронетехнику.

По словам Стремоусова, ВСУ задействовали на Херсонском направлении не только польские танки. Кроме того, в их распоряжении имеются немецкие боевые машины Leopard 2A4, которые активно применялись в районе Андреевского плацдарма, разгромленного российскими войсками, и голландские бронетранспортеры.

Напомним, что Киев остановил контрнаступление на Херсон, однако сейчас ожесточенные боевые действия ведутся в районе Купянска Харьковской области.