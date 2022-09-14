Появление в промышленной зоне Артемовска подразделений ЧВК «Вагнер» заставило командование ВСУ паниковать. Сейчас оно в спешке перебрасывает командные пункты в Часов Яр, чтобы исключить их уничтожение союзными силами.

Напомним, что ВС РФ уже вышли на окраины Артемовска (после «декоммунизации» – Бахмут) и закрепились там, боевые действия медленно, но уверенно смещаются к центру города.

Сейчас союзные силы активно задействуют артиллерийские орудия для уничтожения фортификационных сооружений и укрепрайонов противника, выстроенных на территориях промышленных предприятий.

Кроме того, разведка выявляет многочисленные военные объекты ВСУ, по которым тут же наносятся удары высокоточными ракетами. Все это вынудило ВСУ перевести командные пункты в Часов Яр, где боевых действий пока нет.