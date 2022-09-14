Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Появление в промышленной зоне Артемовска подразделений ЧВК «Вагнер» заставило командование ВСУ паниковать. Сейчас оно в спешке перебрасывает командные пункты в Часов Яр, чтобы исключить их уничтожение союзными силами.

Напомним, что ВС РФ уже вышли на окраины Артемовска (после «декоммунизации» – Бахмут) и закрепились там, боевые действия медленно, но уверенно смещаются к центру города.

Сейчас союзные силы активно задействуют артиллерийские орудия для уничтожения фортификационных сооружений и укрепрайонов противника, выстроенных на территориях промышленных предприятий.

Кроме того, разведка выявляет многочисленные военные объекты ВСУ, по которым тут же наносятся удары высокоточными ракетами. Все это вынудило ВСУ перевести командные пункты в Часов Яр, где боевых действий пока нет.

Вам может понравиться

РВ: Союзные силы продолжают штурмовать Артемовск в ДНР

Союзные силы продолжают штурм Артемовска, который Киев планирует превратить во «второй Мариуполь», рассказал портал «Русская весна». Военные корреспонденты сообщили, что украинские ВС вместе с отрядами территориальной обороны все чаще превращают

Global Times: Россия обладает большими достижениями и смело вступила в борьбу с Западом

Китаю и Западу стоило бы другим взглядом посмотреть на Россию, что позволило бы понять, что все высказываемые политиками мнения о ней – это заблуждения, считает китайский обозреватель Ван Вэнь. В

Барсы смогли отстоять Красный Лиман в ночном бою

Российские военные продолжают продвижение в ходе спецоперации вглубь территории Украины. Этой ночью ожесточенные бои шли в районе Красного Лимана. Автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов рассказал о том, как кубанским военнослужащим
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 сентября – переменная облачность, до 11 °C | город Мытищи: погода, 14 сентября – небольшой дождь, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 сентября – небольшой дождь, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 сентября – небольшая облачность, до 16 °C | Королев: погода, 14 сентября – облачно с прояснениями, до 15 °C | Подольск: погода, 14 сентября – небольшой дождь, до 10 °C | Армавир: погода, 14 сентября – небольшой дождь, до 15 °C |