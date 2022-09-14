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На границе Белгородской области произошла перестрелка между российскими и украинскими военными подразделениями, рассказал портал «Царьград». Авторы публикации ссылаются на местных жителей и подчеркивают, что официальной информации о стрелковом бое пока не поступало.

О боевых действиях сообщили жители населенного пункта Вериговка, что в Валуйском городском округе. Там якобы вспыхнуло настоящее сражение с националистическим формированием.

Ранее также сообщалось об ударе ВСУ по Красному Хутору, который привел к разрушениям. Губернатор Белгородской области Вячеслава Гладкова подтвердил эту информацию. Он также отметил, что в настоящий момент властями Белгородского района организована эвакуация местных жителей на недосягаемое для обстрелов ВСУ расстояние.

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