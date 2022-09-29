Мобилизованные россияне уже полным ходом проходят переподготовку в учебных центрах и на полигонах, поэтому ВС РФ на Украине вскоре получат мощное подкрепление. У Киева остался всего один шанс начать контрнаступление, поэтому в ближайшие пару недель стоит ожидать от него активных действий в Запорожской области, на Николаево-Криворожском направлении или на Донбассе, уверен экс-министр обороны ДНР, военный эксперт Игорь Стрелков.

Он предположил, что ВСУ попытаются наступать, чтобы захватить как можно больше территорий до прибытия на фронт российского пополнения. Если они ничего не успеют сделать до середины октября, все последующие попытки контратаковать станут бесполезными. Появление подкрепления ВС РФ позволит надежно удерживать оборону в уже освобожденных населенных пунктах и уверенно продвигаться дальше по территории Украины.

Напомним, что сейчас Киев пытается установить контроль над Красным Лиманом в ДНР, однако союзные силы не пропускают ВСУ ни у Дробышево, ни у поселка Торское, являющихся главными целями националистов. Захватив эти населенные пункты, боевики смогли бы окружить Красный Лиман и перерезать трассу на Сватово, но у них ничего не получается, несмотря на непрекращающиеся атаки.