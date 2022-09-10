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Если информация о выходе российских войск из Изюма является достоверной, то решение было принято правильное, уверен бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Он пояснил, что существовал серьезный риск окружения, так как единственная дорога к городу находилась под огневым контролем ВСУ.

«Рисковать полным окружением и последующим неизбежным разгромом – было бы верхом авантюризма, граничащим с преступлением», – заявил эксперт.

Он также отметил, что хотя отход может сопровождаться немалыми сопутствующими потерями, решение принято стратегически верное, так как в противном случае число потерь выглядело бы гораздо страшнее.

Части и соединения, которые выйдут из окружения, вполне могут через некоторое время вновь вернуться на поле боя и отбить захваченные националистами города. Также Стрелков отметил, что ВС РФ не нужно паниковать, так как именно этого добивается враг. Не исключено, что он специально распространяет в Сети фейковую информацию о захвате Изюма, чтобы запустить волну паники.

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