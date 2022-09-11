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ВСУ планирует наступление на Донецк, считают военные эксперты. Киев понес серьезные потери под Красным Лиманом и Северском, поэтому перегруппировывает силы и готовиться к атаке на столицу ДНР, пишет издание «Московский комсомолец».

В этой связи можно вспомнить заявление командира батальона «Восток» Александра Ходаковского о переброске украинскими войсками крупных сил в Покровск, что всего в 50 км от Донецка.

«МК» также напоминает о перегруппировке российских войск под Харьковом, о которой уже сообщило министерство обороны. Журналисты приводят слова главы Чечни Рамзана Кадырова, заявившего, что хотя несколько населенных пунктов региона ВС РФ пришлось оставить, но совсем скоро контроль над ними будет восстановлен. Кроме того, в ближайшее время армия России дойдет до Одессы.

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