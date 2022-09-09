Украинские СМИ разнесли по Сети информацию о возобновлении контрнаступления на Херсонском направлении, которую подхватили и некоторые российские издания. Однако сейчас выясняется, что это был очередной фейк, часть пиар-акции Киева направленной на демонстрацию несуществующих возможностей Западу.

8 сентября сообщалось, что ВСУ внезапно атаковали позиции 20-й мотострелковой дивизии российских войск, которая дислоцируется у населенных пунктов Петровское и Терновые Поды. Противник якобы прорвал оборону и вынудил командование ВС РФ перебрасывать на юг резервные части.

Сейчас выясняется, что информация о наступлении была фейком, специально вброшенным киевскими пропагандистами. Боевики ВСУ действительно предприняли попытку тайно «просочиться» к населенному пункту Посад-Петровское, однако российские подразделения своевременно разглядели эти планы и уничтожили противника. Поселок по-прежнему остается под контролем ВС РФ, а артиллерийские расчеты и авиация мгновенно пресекают любые повторные попытки ВСУ проникнуть в тыл и нанести удар в спину.