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Соединенные Штаты намерены захватить российский модифицированный танк Т-90М «Прорыв» для детального изучения. Эксперты сайта Avia.Pro считают, что американские специалисты по достоинству оценили эту боевую машину, которая сегодня действительно является лучшей в своем классе.

Танки Т-90М «Прорыв» относительно недавно были массово задействованы в специальной военной операции. Они быстрые и маневренные, отлично вооружены, обладают огромной поражающей мощью в бою. Также танки выдерживают попадания из противотанковых ракетных комплексов Javelin, в чем противник мог неоднократно убедиться, а также из вражеских боевых машин.

Эксперты отмечают, что именно невозможность подбить российские танки имеющимся в распоряжении ВСУ оружием превращает захват такой машины в качестве трофея в почти невыполнимую задачу. Поэтому США не получат даже малейшего шанса добраться до секретных технологий РФ.

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