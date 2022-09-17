Засуха, которая в этом году измучила европейские страны, открыла признаки приближающихся катаклизмов. Это так называемые «голодные камни», которые в Средние века были предвестником беды, сообщает РИА Новости.

Камни обнаруживаются в реках Голландии и Чехии, Франции и Германии, Австралии, Италии и других стран. Некоторые из них снабжены посланиями из Средневековья. Так, на камне, который нашли жители города Дечин в Чехии, написано: «Если увидишь меня, плачь». Эти валуны никто не видел с четырнадцатого столетия, но из-за засухи они появились вновь.

Кроме того, пророчества Средневековья затрагивают и Соединенные Штаты. Немецкая монахиня Хильдегарда в XII веке говорила, что увидела «огромную звезду, сияющую и бесконечно прекрасную, и вокруг нее множество падающих звезд. Все вместе они двигались на юг. И вдруг сгорели дотла, обратились в угли». Также она упоминала великую страну за морем, которой уготована участь исчезнуть под водой. Специалисты считают, что таким образом она предсказала гибель США.