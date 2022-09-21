Алгоритмы машинного обучения в будущем смогут влиять на поставки западного вооружения на Украину. Соответствующую программу сейчас разрабатывают в США. Об этом сообщает издание Defense One – передаёт РИА “Новости”.

Уточняется, что алгоритмы будут отслеживать, какие боеприпасы, какая техника и запасные части для неё нужны ВСУ на тот или иной момент. По данным издания, прогнозирование потребностей в оружии необходимо, чтобы лучше контролировать, как используется западное вооружение. Кроме того, таким образом планируется сделать поставки вооружения более безопасными. Издание уточняет, что в Минобороны США есть определённые проблемы с отслеживанием поставок вооружения на Украину.

В России неоднократно заявляли, что поставка западного оружия на Украину не приближает переговорный процесс между Москвой и Киевом. Кроме этого, российские власти отмечали, что западное вооружение является законной целью для российских войск в рамках специальной военной операции.