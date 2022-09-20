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Почти 50 американских самолётов и вертолётов, которые летом прошлого года удалось вывезти из Афганистана, могут быть переданы Узбекистану и Таджикистану. Взамен страны будут оказывать поддержку США в борьбе с терроризмом в регионе. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает американское издание Politico – передаёт ТАСС.

Американские вертолёты Black Hawk, Ми-17, Ми-25, а также штурмовики A-29 и самолеты общего назначения С-208 были переправлены с территории Афганистана во время того, как движение “Талибан” (запрещено в России) в 2021 году устанавливало свою власть над страной. 46 единиц техники осели в приграничных Узбекистане и Таджикистане.

Politico пишет, что талибы требуют вернуть технику. Однако в ответ на это страны, где она находится отвечают, что это американское имущество. При этом американские военные чиновники “тихо работают” над тем, чтобы техника позволила США закрепиться в регионе, уточняется в публикации.

В идеале, американские военные рассчитывают разместить в Узбекистане и Таджикистане свои базы. Впрочем, вероятность такого развития событий ничтожна мала. Скорее всего, предполагает издание, технику обменяют на доступ к информации о террористических сетях в Афганистане.  В любом случае в публичную плоскость информации о возможной сделке попадает мало. Во многом это связано с тем, что в регионе сильно влияние России.

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