Подготовка действий ВСУ в Донбассе – одна из основных целей так называемых аналитических учений, которые США ведут вместе с Украиной. Об этом рассказал американский канал CNN – передаёт РИА “Новости”.

Аналитические учения, или “военные игры”, помогают лучше понять, какие силы нужно затратить, чтобы добиться успеха для достижения определённых целей. По данным источников CNN, военные США рекомендовали Киеву сократить задачи и географию действий ВСУ в Донбассе, чтобы не допустить затягивания “их операции”.

В Пентагоне телеканалу без подробностей подтвердили, что действительно аналитические учения проводятся. Однако отметили, что речь идёт только о предоставлении информации, чтобы украинская сторона понимала угрозы, с которыми сталкивается. Окончательные решения по использованию ВСУ, по словам источника в Пентагоне, принимает Киев.