Перед тем как отправить новые американские танки на Украину, Пентагон должен убедиться, что военнослужащие ВСУ способны ими управлять. Как только такие способности будут продемонстрированы, первую партию соответствующей боевой техники передадут в распоряжение Украины. Об этом пишет “МК”, ссылаясь на американского журналиста Джека Детча. Тот сообщил об этом на своей странице в социальной сети Twitter.

Какую именно технику США могут передать Украине, в сообщении не уточняется, однако отмечается, что танки уже готовы к отправке: они “находятся на столе”. Каким образом военные Украины должны показать, что умеют управляться с американскими танками, тоже не говорится.

Тяжёлую танковую технику в распоряжение ВСУ ранее предоставляли различные европейские страны. Как правило, это были или модернизированные советские образцы, или собственные разработки европейских государств. США с началом специальной военной операции России в Донбассе также усилили поставку вооружений на Украину.