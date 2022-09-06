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Между населёнными пунктами Пески и Водяным бойцы ДНР уничтожили бронетранспортёр в десантом ВСУ. Об этом сообщает издание “Русская весна” со ссылкой на телеграм-канал заместителя министра информации Донецкой Народной Республики Даниила Безсонова. Там же приводится видеозапись события и его последствий.

На кадрах, по всей видимости снятых с беспилотника, видно, как на просёлочной дороге происходит взрыв. В публикации уточняется, что бронетранспортёр угодил в минную ловушку, которую организовали силы специального назначения ДНР. В результате были ликвидированы бойцы ВСУ, которые находились в БТР. Уточняется, что речь идёт о технике “натовского образца”.

Точное количество ликвидированных бойцов не уточняется. На видео и сопутствующих фотографиях – несколько тел уничтоженных украинских националистов.

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