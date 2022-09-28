ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украину уже не устраивают старые советские танки, которые Запад собирал по всей Восточной Европе. Президент Зеленский уже даже не упоминает об этой технике в своих речах, требуя боевые машины Abrams M1A2 SEP и Leopard-2 натовского образца.

По словам украинского лидера, ВСУ готовы перейти в наступление. Они могут атаковать сразу на нескольких направлениях, но для этого им непременно нужно получить американские и немецкие танки.

При этом Зеленский хочет получить именно последние модификации боевых машин с множеством цифровых функций. Стоит эта техника довольно дорого. К примеру, Leopard-2 сейчас обходится дороже десяти миллионов долларов, а «Абрамс» M1A2 SEP – около 8 млн. Но президент Украины почему-то уверен, что Западу совсем несложно подарить Киеву несколько десятков этих машин. Впрочем, пока НАТО не демонстрирует желания отправлять в распоряжение ВСУ подобные презенты.

Вам может понравиться

CNN: США направили в Восточную Азию самый современный надводный корабль

Корабль Zumwalt – первый из трёх многоцелевых эсминцев, на вооружении которого находятся управляемые ракеты, – власти США направили в Восточную Азию. Об этом сообщает телеканал CNN – пишет “МК”. Аналитики

МК: Во Львове уже готовят квартал для депутатов Верховной рады, собирающихся сбежать из Киева

Верховная рада Украины планирует сбежать из Киева во Львов, где уже расстраивается «депутатский квартал», рассказало издание «Московский комсомолец». Авторы публикации поясняют, что панику спровоцировало объявление президентом РФ Владимиром Путиным частичной

Экс-депутат украинской Рады Царёв предположил, что было бы, если бы СВО не началась

Западные страны попытались бы сделать Украину ядерной державой. В этом случае военного противостояния с Россией избежать бы не удалось, но оно было бы более страшным, чем сейчас. Такое мнение высказал