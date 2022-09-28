Украину уже не устраивают старые советские танки, которые Запад собирал по всей Восточной Европе. Президент Зеленский уже даже не упоминает об этой технике в своих речах, требуя боевые машины Abrams M1A2 SEP и Leopard-2 натовского образца.

По словам украинского лидера, ВСУ готовы перейти в наступление. Они могут атаковать сразу на нескольких направлениях, но для этого им непременно нужно получить американские и немецкие танки.

При этом Зеленский хочет получить именно последние модификации боевых машин с множеством цифровых функций. Стоит эта техника довольно дорого. К примеру, Leopard-2 сейчас обходится дороже десяти миллионов долларов, а «Абрамс» M1A2 SEP – около 8 млн. Но президент Украины почему-то уверен, что Западу совсем несложно подарить Киеву несколько десятков этих машин. Впрочем, пока НАТО не демонстрирует желания отправлять в распоряжение ВСУ подобные презенты.