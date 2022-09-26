Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Националистические формирования ВСУ, которые любой ценой намерены удерживать контроль над Николаевом, «защитились» от атак российских кораблей и высадки десанта затоплением барж в реке Южный Буг. Офицер флота России Михаил Гончаров объяснил, что данная «баррикада» выстроена боевиками исключительно для собственного успокоения, передает портал «Свободная пресса».

Он рассказал, что затопленные баржи действительно являются серьезным препятствием, однако морские боевые корабли ВМФ России и так вряд ли бы стали входить в реку Южный Буг. Специфические особенности корветов и тем более БДК не дают возможности эффективно задействовать их в речной акватории.

Военный эксперт Константин Сивков отметил, что ВСУ ожидают наступления на Николаев сразу после завершения референдума в освобожденных регионах Украины. Это логично, так как сразу за этим городом открывает путь на Одессу и выход к Приднестровью. Киев не может допустить подобного наступления, так как в этом случае он окажется полностью отрезанным от Черного моря.

Вам может понравиться

РВ: На Одессу и Днепропетровск снова летят БПЛА Shahed-136, на военных объектах раздаются мощные взрывы

Портал «Русская весна» рассказал, что российские военные вновь задействовали в ходе спецоперации на Украине беспилотные аппараты Shahed-136, которые и без того уже спровоцировали панику в командовании ВСУ. На этот раз

Ударные «Аллигаторы» ВКС России ночью успешно атаковали пересекающую мост колонну техники ВСУ

Ночная атака ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» позволила уничтожить целую колонну боевой техники ВСУ, пересекающую мост под прикрытием темноты. Издание «Известия» представило видеозапись этого удара. На кадрах один из пилотов рассказал,

СП: Дроны -камикадзе Shahed устроили на Украине настоящий ад для техники НАТО

Использование ВС РФ дронов-камикадзе «Герань-2» превратилось в настоящую проблему для Киева. Эти барражирующие боеприпасы крушат американские гаубицы и самоходные артиллерийские установки НАТО, уничтожают военные катера, наносят удары по военной инфраструктуре,