Националистические формирования ВСУ, которые любой ценой намерены удерживать контроль над Николаевом, «защитились» от атак российских кораблей и высадки десанта затоплением барж в реке Южный Буг. Офицер флота России Михаил Гончаров объяснил, что данная «баррикада» выстроена боевиками исключительно для собственного успокоения, передает портал «Свободная пресса».

Он рассказал, что затопленные баржи действительно являются серьезным препятствием, однако морские боевые корабли ВМФ России и так вряд ли бы стали входить в реку Южный Буг. Специфические особенности корветов и тем более БДК не дают возможности эффективно задействовать их в речной акватории.

Военный эксперт Константин Сивков отметил, что ВСУ ожидают наступления на Николаев сразу после завершения референдума в освобожденных регионах Украины. Это логично, так как сразу за этим городом открывает путь на Одессу и выход к Приднестровью. Киев не может допустить подобного наступления, так как в этом случае он окажется полностью отрезанным от Черного моря.