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Поездка президента Украины Зеленского в Изюм и его демонстративные выступления перед боевиками ВСУ навевают мысли о том, что ВС РФ стоило бы изменить тактику. И атаковать центры принятия решений в Киеве, которые в настоящий момент не просто функционируют, но еще и все чаще принимают глав других государств.

Для нанесения ударов по Киеву у ВС РФ имеются все возможности. Они это доказывали неоднократно, проводят атаки на объекты, которые располагаются гораздо дальше украинской столицы. Уже наносились удары по Тернополю и Львову, по Ровно и Ивано-Франковску. Буквально вчера гиперзвуковые ракеты «Кинжал» поразили гидротехническое сооружение в Кривом Роге, спровоцировав подъем воды в реке Ингулец. Этот удар, а также недавняя атака на ТЭЦ в Харькове одобряются экспертами и простыми пользователями Сети, считающими, что российские войска давно должны были ликвидировать критическую инфраструктуру противника. Не исключено, что и до Киева очередь дойдет совсем скоро.

Издание «Свободная пресса» рассказало, что в распоряжении ВС РФ имеются ракеты воздушного базирования Х-101, дальность действия которых составляет 5,5 тысяч километров. Это означает, что даже с территории РФ они способны поразить цель в любой точке Украины.

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