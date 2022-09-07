Балаклея в Харьковской области станет настоящей ловушкой для украинских военных, считают жители Западной Украины. Они пишут в мессенджерах и социальных сетях, что одно дело сами подстраивать засады для ВС РФ и совсем другое – в них попадать, передает портал «Свободная пресса».

Многочисленные украинские эксперты хоть и напичканы пропагандой, но отлично понимают, что на Херсонском направлении контрнаступление ВСУ все еще может стать хотя бы частично успешным. На Харьковском же все очевидно заранее, там безраздельно правят российский войска, которые и одержат победу. Поэтому любые контратаки в этом регионе – это просто бессмысленное уничтожение украинских военнослужащих.

«Бросок самостийных солдат на Балаклею, каким бы удачным он ни был, ровным счетом ничего не меняет в расстановке сил», – отмечают эксперты портала.

Они также поясняют, что атаку на Балаклею «визировал» сам Главком ВСУ Валерий Залужный, что является весьма серьезным его просчетом.