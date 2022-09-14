Киев потерял тысячи боевиков убитыми и сотни тысяч – ранеными и пропавшими без вести в ходе контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях. Столь колоссальные потери подтверждаются репортажами из госпиталей Краматорска, Николаева, Одессы, которые снимают в том числе и французские журналисты.

Украинские СМИ о потерях скромно умалчивают. Ничего не говорят они и об вновь возобновившихся ударов ВС РФ. В том числе, и с применением мощнейших авиабомб ФАБ-500, которые вполне могут стирать с лица земли целые подразделения боевиков, передает портал “Свободная пресса”

На сложную ситуацию для Киева указывают и требования к Североатлантическому альянсу увеличить поставки оружия. Украинские власти отлично понимают, что ВС РФ еще нанесут мощный контрудар, для отражения которого требуются крупные запасы оружия.