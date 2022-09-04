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Будущее Украины абсолютно не зависит от нее. Сейчас существует три варианта, на каждый из которых могут повлиять ВС РФ, Соединенные Штаты или другие страны, но Киев не способен ничего изменить ни в одном из этих сценариев, уверен военный эксперт Константин Сивков.

Первые два варианта, по его словам, напрямую зависят от результатов выборов в Соединенных Штатах. Так, если имеющийся сегодня расклад не изменится, то Вашингтон будет постепенно уменьшать объемы военной помощи Киеву. Постепенно это скажется на боеспособности ВСУ и приведет к неминуемой победе ВС РФ.

Если после выборов в США возникнет прогнозируемый многими экспертами политический кризис, то Вашингтон может одномоментно прекратить отправку оружия на Украину. Кроме того, Соединенные Штаты не будут оказывать столь сильное влияние на ЕС, который начнет постепенно отворачиваться от санкционной политики.

Третий вариант связан с противостоянием националистических батальонов, командованием армии ВС Украины и руководством страны. Если все эти стороны сцепятся между собой, то борьба за власть приведет к массовому дезертирству на фронтах и полному их обвалу, цитирует аналитика портал “Свободная пресса”.

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