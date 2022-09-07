Отвлекая внимание ВС РФ контрнаступлением на Херсон, украинские войск неожиданно затеяли штурм Балаклеи в Харьковской области. Портал «Свободная пресса» объяснил, почему Киев сделал ставку именно на этот населенный пункт.

«Обманный маневр» Киева не стал таким уж внезапным для российский войск. В Харьковской области давно находятся наемники из Польши и Германии, там же сконцентрированы силы Нацгвардии и десантно-штурмовая бригада. Кроме того, ВСУ неоднократно обстреливали Семеновку и Новоосиновку, Купянск и Вовчанск, где находятся оборонительные позиции российских войск.

Выбор в пользу Балаклеи Киев сделал из-за выгодного для себя расположения этого города. В случае удачного штурма у ВСУ появится возможность взять в кольцо или в полукольцо Изюм. Это позволит не только заблокировать снабжение находящихся там подразделений ВС РФ, но еще и лишить их возможности принять участие в освобождении Донбасса. Впрочем, пока штурм принес Киеву минимальные результаты, Балаклея остается под контролем российских войск.