Атака ВСУ на Балаклею стала грубейшей ошибкой Киева, уверены эксперты портала «Свободная пресса». Они отмечают, что хотя советник главы ОП Алексей Арестович и озвучил информацию о небывалых успехах украинских националистов на этом направлении, на деле ситуация обстоит совершенно иначе.

Так, жители Харьковской области пишут в социальных сетях о наплыве раненых в госпиталях на территории региона. ВСУ несут столь крупные потери, что во всех медучреждениях уже закончилась донорская кровь.

Обозреватель Александр Ситников рассказал и об еще одной проблеме, с которой совсем скоро может столкнуться Киев. Между РФ и Украиной было негласное соглашение, по которому украинская армия не лезла в освобожденные населенные пункты Харьковской области, а ВС России не трогали месторождение «Нафтогаза», находящееся в Балаклее. Сейчас источник газа вполне может превратиться во вполне законную цель для ВКС, из-за чего Украина рискует остаться не только без голубого топлива, но и без электроэнергии.