Украина является «накаченной прокси» всех государств НАТО одновременно. Она получает огромные объемы военной помощи с Запада, но все равно проигрывает. Мало того, она терпит поражение за поражением, хотя мобилизовала уже несколько сотен тысяч граждан, пишет портал «Свободная пресса».

Авторы публикации также отмечают, что соотношение потерь Украины и России сейчас составляет 10 к 1 как минимум. Киев иногда добивается локальных успехов, но при этом он просто забрасывает российские войска пушечным мясом. ВС РФ же спокойно отходят на новые позиции, минимизируя потери.

Цель российской спецоперации – демилитаризация ВСУ и недопущение вступления Украины в Североатлантический альянс. Что касается первой задачи, она уже перевыполнена, так как демилитаризовать удалось не только Украину, но и НАТО. Страны блока продолжают слать на Украину тонны оружия, оставаясь при этом даже без жизненно важных боевых систем.

Авторы приводят в пример Словению, которая отправила Киеву последние 28 танков М-55С, являющиеся модернизированными советскими Т-55. Взамен она получит от Запада военные грузовики, однако они несколько отличаются от бронетехники. Хотя бы тем, что не умеют стрелять и не защищены надежной броней. То же самое происходит в других странах Европы, поэтому демилитаризацию НАТО вполне можно считать состоявшейся.