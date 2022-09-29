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Политолог Станислав Смагин напомнил заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о разрешении для Украины использовать западное вооружение для ударов по Херсонской и Запорожской областям, которые вот-вот станут частью России. Также боец 107-го батальона НМ ДНР упомянул об атаке на «Северные потоки», отметив, что Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы спровоцировать начало Третьей мировой войны.

Вашингтон давно использует Украину в качестве расходного материала. На Киев возложена задача спровоцировать ядерную атаку, после чего его спишут и просто выбросят на помойку.

Именно США наводят удары украинской армии по приграничным городам России, они предоставляют Киеву данные спутниковой разведки, а самими атаками руководят американские наводчики. Да и оружие ВСУ в большинстве своем произведено в Соединенных Штатах.

Когда Херсон войдет в состав России на основании результатов референдума, удары по нему будут расцениваться как атака на РФ. Поэтому Москва сможет вполне законно применить любые доступные ей средства поражения. В том числе и тактическое либо даже стратегическое ядерное оружие. Что и приведет к Третьей мировой, о которой так мечтают США. Однако они совершают грубейшую ошибку, надеясь, что и на этот раз смогут наблюдать из-за океана за смертоносными битвами в Европе. Стратегическое вооружение вполне может долететь до Америки и именно туда оно будет направлено в первую очередь.

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