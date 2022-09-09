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Обозреватель портала «Свободная пресса» рассказал об одной из тайн битвы за Балаклею в Харьковской области. Именно в этом городе располагается месторождение украинской компании «Нафтогаз», которое российские ВС до поры, до времени не считали нужным трогать. Однако после действий ВСУ оно станет легитимной целью для артиллерии и авиации РФ.

«Какими же нужно быть дурнями, чтобы ради красивой картинки для натовской тусовки в Рамштайне поставить под угрозу всю энергобезопасность страны. С учетом того, что ЗАЭС вынуждена была остановить работу, опять-таки из-за ударов укро-пушкарей, нарушение негласного перемирия в конечном счете оставит «неньку» вообще без газа, тепла и электричества», – отметил Ситников.

Также он напомнил, что наступление ВСУ никак не могло застать ВС РФ врасплох, к нему готовились и готовились грамотно. Однако только в Харькове Киев вполне мог сконцентрировать до 500 тысяч военнослужащих, что является его временным преимуществом.

Впрочем, на дворе осень, украинские националистические формирования совсем скоро уже не смогут прятаться в зарослях, как делали это все лето, и российские ВС беспрепятственно вернут себя инициативу.

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