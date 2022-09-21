Киев перебрасывает на Донецкое и Харьковское направления контейнеры для ракет РСЗО HIMARS, причем некоторые местные жители подозревают, что речь идет о боезарядах ANACMS, способных наносить удары на расстояние до 300 километров. Подробности рассказал портал «Свободная пресса».

Эксперты отмечают, что контейнеры одинаковы по размерам, поэтому в них вполне могут быть и уже применявшиеся Киевом ракеты M30 и M31. Однако нельзя исключать и варианта с дальнобойными боезарядами, которые США давно обещают передать Киеву.

ATACMS представляют собой весьма опасные боеприпасы, которые способны разгоняться до 3,5 Маха и атаковать цель всеми 250 кг взрывчатки. Перехватить ракету довольно сложно, средства ПВО могут и не среагировать на сверхзвуковой боезаряд.

Вполне вероятно, что еще в августе Киев получил ракеты ATACMS, но не использовал их по требованию Вашингтона. Однако сейчас требования передать Украине дальнобойное оружие звучит все чаще, что может указывать на желание США изменить подход к конфликту и фактически вмешаться в него. Потому что нанесение ударов по территории России американскими ракетами будет расценено Москвой именно как вмешательство Вашингтона в противостояние.